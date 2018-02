Fußball: ServusTV bringt live sechs Spiele der deutschen Bundesliga

Dafür kooperiert das in Salzburg ansässige ServusTV mit dem Pay-TV-Sender Sky. Der Sender ist Rechteinhaber für diese Liga.

Am Samstag, 10. Februar, geht es mit der Partie Bayern München gegen Schalke 04 los (Spielbeginn ist 18:30 Uhr).

Weiters werden die Spiele RB Leipzig gegen Borussia Dortmund am Samstag, 3. März (18.30 Uhr), RB Leipzig gegen Bayern München am Sonntag, 18. März (18 Uhr) und Borussia Dortmund gegen die Bayern am 28. Spieltag (noch kein fixes Datum) zu sehen sein.

Die übrigen beiden Paarungen würden noch definiert, so der Sender von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz.

ServusTV wird das Signal von Sky eins zu eins übernehmen und damit "ein Fenster zum Sky Premium Fußball" werden. Die Vereinbarung umfasse lineare Live-Übertragung im Fernsehen sowie im Internet - exklusiv für Österreich, also verschlüsselt (TV) beziehungsweise mit Geo-Block (online) versehen.

Sky und ServusTV können bereits auf eine Kooperation bei der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) verweisen. Die nunmehrige Zusammenarbeit sei eine "weitere intelligente Verzahnung zwischen Pay-TV und Free-TV", so Christine Scheil, Geschäftsführerin von Sky Österreich. Ihrem Sender gestatte dies, ein noch breiteres Publikum zu erreichen.

ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider rechnet nicht nur angesichts der über 20 österreichischen Legionären in der deutschen Bundesliga und der österreichischen Trainer in Dortmund und Leipzig mit hohem Zuschauerinteresse.

Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga waren zuletzt von 2006 bis 2009 im österreichischen Free-TV zu sehen, nämlich auf ATV. 2009 gingen die Rechte auch für Österreich wieder an Sky, ATV bemühte sich um Zweitrechte, der Pay-TV-Sender erteilte dem aber eine Absage.

2013 wollten die beiden Sender für ein einzelnes Spiel kooperieren, der Deal platzte jedoch, weil ATV nach Ansicht von Sky eine zu hohe technische Reichweite in Süddeutschland hatte. Dies ist in Zeiten des verschlüsselten TV-Signals kein Thema mehr.

