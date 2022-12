Fußball-WM brachte Quotenrekorde und -einbrüche

Die Resonanz auf die WM-Spiele in Katar war weltweit unterschiedlich.

Beim Fußball-WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich (Sonntag, 16 Uhr) ist mit einem Quotenrekord zu rechnen. Den bisherigen Topwert aus Katar brachte das Halbfinale Frankreich - Marokko auf ORF 1: Bis zu 1,311 Millionen Fans wollten sich das Match des amtierenden Weltmeisters gegen das Sensationsteam aus Nordafrika nicht entgehen lassen. Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1,163 Millionen bei 38 Prozent Marktanteil und 46 bzw. 60 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. Auch das erste Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Kroatien brachte ServusTV starke Quoten: 1,057 Millionen Zuschauer sahen die zweite Halbzeit des Spiels.

In Deutschland und anderen europäischen Ländern war die umstrittene WM kein Straßenfeger, die Quoten lagen deutlich unter jenen der WM 2018 in Russland. Abseits von Europa gab es aber - etwa in Südamerika, Asien oder Afrika - Rekordquoten für die WM.