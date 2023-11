Fußball-WM 2026: Der ORF sichert sich Übertragungsrechte für alle 104 Spiele

Im Rahmen des Freundschaftsspiels Österreich gegen Deutschland am Dienstagabend gab der ORF bekannt, dass er sämtliche 104 Spiele der 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden Weltmeisterschaft übertragen werde.

Österreichs öffentlich-rechtliche Sender sicherte sich demnach die Rechte an sämtlichen Spielen - er sei laut ORF-Pressestelle in Österreich offizieller Broadcaster. Bei der WM 2026 stehen erstmals 48 Teams im Bewerb, zuletzt in Katar waren es 32.