Gaming polarisiert: Zwischen Spaß, Industrie und Sucht

Videospiele machen Freude, können lehrreich sein und sind ein Wirtschaftsfaktor. Aber sie bergen etwa Suchtpotenzial. Die vielen Facetten der Gaming-Welt.

Welchen Einfluss haben Computerspiele auf die Gesellschaft? Diese Frage wird bei Gaming-Treffen ebenso gestellt wie nach Amokläufen, in deren Folge in der Wohnung des Schützen ein "Ballerspiel" gefunden wird. Von Experten und Expertinnen wird ferner auch das oft brachliegende Potenzial beim Thema Spiele und Lernen diskutiert. Und es geht freilich um Geld: Videospiele an sich sind ein riesiges Geschäft - und Spieleverfilmungen punkten zwar selten bei Kritikern, locken aber dennoch zahlreiche Besucher in die Lichtspielhäuser.

