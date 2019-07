Gary Oldman unter Regie von David Fincher

Der britische Oscar-Preisträger Gary Oldman (61, "Die dunkelste Stunde") will unter der Regie von David Fincher ("Gone Girl", "Sieben") den Oscar-prämierten Drehbuchautor Herman Mankiewicz (1897 - 1953) spielen. Der Autor mit dem Spitznamen "Mank", so auch der Titel der geplanten Filmbiografie, hatte 1942 zusammen mit Regisseur Orson Welles den Oscar für das Skript für "Citizen Kane" gewonnen. Wie "Variety" berichtete, soll der von Netflix produzierte Schwarz-Weiß-Film im Herbst gedreht werden.

Der deutschstämmige Mankiewicz war in den 1920er Jahren Reporter und Theaterkritiker in New York, bevor er vom Paramount Studio als Drehbuchautor nach Hollywood geholt wurde. Er wirkte an Filmen wie "Der Zauberer von Oz" und "Der große Wurf" mit, doch ein Streit mit Welles um "Citizen Kane" rückte ihn ins Rampenlicht. Der legendäre Streifen, der oft als bester Film der Kinogeschichte genannt wird, wurde für neun Oscars nominiert, gewann aber nur den für das beste Drehbuch.

Für Fincher ist es das erste Spielfilmprojekt seit dem Thriller "Gone Girl" (2014). Oldman hatte 2018 für seine Verkörperung des britischen Premiers Winston Churchill in "Die dunkelste Stunde" den Oscar als bester Hauptdarsteller erhalten.

