Geheimwaffe aus dem Norden

Spannung und Humor auf Sylt: Peter Heinrich Brix löst Robert Atzorn als Inselkommissar ab. Das Resultat kann sich sehen lassen.

Normalität hat im Fernsehen des 21. Jahrhunderts, zumal auf der Krimischiene, kaum eine Chance. Die Ermittler ebenso wie die Bösen müssen entweder sehr klug und raffiniert sein oder außerordentlich tollpatschig und einfältig. Dazwischen gibt es nichts, abgesehen von ein paar wenigen Beispielen, in denen Humor zu einem bestimmenden Faktor wird. Dazu zählen die "Tatort"-Teams aus Münster (Jan Josef Liefers, Axel Prahl) und Weimar (Nora Tschirner, Christian Ulmen), aber auch vergnügliche Einzelkämpfer wie "Wilsberg" (Leonard Lansink). So eine spezielle Note verspricht auch Peter Heinrich Brix, der von Robert Atzorn die Kommissarsstelle in der Sylter Reihe "Nord Nord Mord" als Ermittler Carl Sievers übernimmt. Nicht ganz freiwillig, versteht sich.