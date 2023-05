"Geo Epoche": Größtes deutsches Geschichtsmagazin wird doch nicht eingestellt

Entgegen ersten Planungen wird die Zeitschrift "Geo Epoche" nun doch nicht eingestellt.

",Geo Epoche' - das führende Geschichtsmagazin in Deutschland - bleibt als Marke und Printmagazin weiter bestehen und wird zukünftig gemeinsam mit den Marken Stern, Geo, Capital und Stern Crime als tragende Säule in das neue digitale Angebot stern+ integriert", verlautbarte der Medienkonzern RTL.

Das habe die Überprüfung des Titels bei der "Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts durch die Geschäftsführung von RTL Deutschland" ergeben. RTL hatte nach Übernahme des Zeitschriftensegmentes um den früheren Verlag Gruner + Jahr im Februar zunächst das Aus für "Geo Epoche" verkündet, kurz darauf aber eine weitere Prüfung versprochen.

Der Chief Content Officer RTL Deutschland, Stephan Schmitter, lobte in der Mitteilung vom Donnerstag den "sehr hochwertigen, zeitlosen Content". Dies sei "eine ideale Ergänzung zur geplanten, tagesaktuellen Ausrichtung von stern+". Die Chefredaktion werde in den kommenden Wochen "in Abstimmung mit der Geschäftsführung den wirtschaftlichen Rahmen für GEO Epoche weiter schärfen".