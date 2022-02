"Geolino" kommt ins Fernsehen

Die Zeitschriftenmarke "Geolino" für Kinder bekommt ein TV-Format. Der Kinder- und Familiensender Super RTL zeigt ab 19. März samstags und sonntags um 8.00 Uhr das eigenproduzierte Magazin "Geolino TV", wie der Sender am Dienstag in Köln mitteilte.

Es soll in zunächst 20 angekündigten Folgen zum Beispiel Reportagen geben. Kinder stellen außergewöhnliche Hobbys und Interessen vor. Das TV-Format dreht sich um Umwelt und Nachhaltigkeit, Natur und Tiere oder Wissenschaft und Technik. "Geolino" besteht seit mehr als 25 Jahren und gehört zur "Geo"-Zeitschriftenmarke. Mit "Geolino TV" entsteht ein weiteres TV-Format aus dem Zusammenschluss des Zeitschriftenhauses Gruner + Jahr in Hamburg mit der TV-Gruppe RTL Deutschland in Köln. Beide Sparten zählen zum Bertelsmann-Konzern, seit Jahresanfang gehören die Zeitschriftenmarken des Verlags zu RTL. Ein Ziel des Zusammenschlusses ist es, mehr journalistische Synergien zu schaffen und internationalen Streaming-Riesen lokal etwas entgegenzusetzen.