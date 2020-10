George Clooney spielt Hauptrolle in Netflix-Thriller - nach der Apokalypse und mit Vollbart

Hollywood-Star George Clooney (59) zeigt sich in dem Trailer zu dem Science-Fiction-Thriller "The Midnight Sky" als einsamer Forscher mit grauem Vollbart.

Clooney, der auch Regie führte, spielt in der Hauptrolle einen Wissenschafter in der Arktis, der sich nach einer Katastrophe in einer postapokalyptischen Welt wiederfindet. Auf seine Frage "Ist da draußen irgendjemand?", kommt kein Signal zurück.

Netflix stellte den düsteren Trailer am Dienstag (Ortszeit) ins Netz, knapp zwei Monat vor dem geplanten Start bei dem Streaminganbieter am 23. Dezember. In dem Film, basierend auf der Romanvorlage "Good Morning, Midnight", sind der Forscher und ein kleines Mädchen möglicherweise die einzigen Überlebenden. Er will die kleine Besatzung eines Raumschiffs warnen, auf die zerstörte Erde zurückzukehren. Dafür muss er eine gefährliche Reise durchs Eis antreten. Neben Clooney spielen unter anderem Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler und Demian Bichir mit. Das Drehbuch stammt von "The Revenant"-Autor Mark L. Smith.

Quelle: Apa/Dpa