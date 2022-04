Gerhard Polt und die "Vroni aus Kawasaki"

Eine originelle Idee des Sohnes des bayerischen Kult-Kabarettisten vereint Japan und Bayern. Merke: Nicht alle Hirsche machen "Röh-röh".

Eine Weißwurst mit Sake? Oder Sashimi mit einer Maß Weißbier? Aus einem Kulturclash zwischen japanischen und bayerischen Traditionen zieht ein neues Projekt von ServusTV seine Attraktivität: "Die Vroni aus Kawasaki" (seit Dienstag auf ServusTV On und ab 14. Mai auf ServusTV). Die Idee dazu kam Martin Polt, dem Sohn des Kabarettisten Gerhard, während eines Tokio-Aufenthalts vor einigen Jahren. "In einer Hotelbar sah ich Folgen einer Daily Soap, verstand kein Wort und überlegte mir tramhappert, was die auf Bayerisch reden könnten", ...