Gerold Riedmann wird neuer "Standard"-Chefredakteur

Nicht einmal zwei Wochen nachdem die Trennung von Martin Kotynek öffentlich gemacht worden war, hat der "Standard" einen neuen Chefredakteur: Gerold Riedmann übernimmt die Redaktionsleitung mit April 2024.

Eigentlich wollte sich die "Standard"-Geschäftsführung bis zu ein halbes Jahr für die Nachbesetzung des Chefredakteursposten Zeit geben, wie Vorstand Alexander Mitteräcker in einem SN-Gespräch ausführte. Schlussendlich waren es nur wenige Tage, bis die Entscheidung feststand: Am Mittwoch bestätigte das Medienhaus intern wie extern, was zuvor schon in der Branche die Runde gemacht hatte. Gerold Riedmann, aktuell Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten" und Geschäftsführer von Russmedia Österreich, übernimmt die Position mit April. Bis dahin führen weiterhin die bisherigen stellvertretenden Chefredakteurinnen und Chefredakteure, Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller, die Redaktion.

Gerold Riedmann ist gebürtiger Vorarlberger, studierte und arbeitete mehrere Jahre in München, bevor er 2007 nach Vorarlberg zurückkehrte und bei Russmedia zu arbeiten begann. Der 46-Jährige gilt als international gut vernetzter und zugleich stark digitalaffiner Medienmacher. "Gerold Riedmann bringt alle journalistischen Qualitäten mit, die man sich für den ,Standard' wünschen kann. Zusätzlich haben wir in ihm den Chefredakteur gefunden, der die Fähigkeiten mitbringt, um gemeinsam mit der Redaktion den Herausforderungen des österreichischen Medienmarktes mit Innovationskraft zu begegnen", sagte Alexander Mitteräcker in einem ersten Statement.

Neben Riedmann wurden in der Branche zuletzt auch Corinna Milborn und Stefan Kaltenbrunner (beide Puls 4 bzw. Puls 24) sowie Barbara Tóth ("Falter") und Michael Nikbakhsh (zuletzt "Profil") als Favoritinnen und Favoriten für die Nachfolge von Martin Kotynek gehandelt. Der "Standard" und Kotynek hatten ihre Zusammenarbeit Anfang des Monats nach sechs Jahren aufgrund von "unterschiedlichen Vorstellungen zu der zukünftigen Entwicklung des Hauses" beendet.