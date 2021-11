Gesetz zwingt Facebook zum Handeln

Bis zu 124 Personen löschen Hasskommentare in Österreich.

Erstmals liegen Zahlen vor zu strafrechtlich relevanten Hasskommentaren auf Facebook und was der Konzern in Österreich dagegen tut. Das dieses Jahr in Kraft getretene Kommunikationsplattformen-Gesetz (kurz: KoPIG) verpflichtet Social-Media-Konzerne, gegen Hasspostings aktiv zu werden. Den Nachweis in Form von Transparenzberichten mussten Facebook, YouTube, Twitter und Co. bis 31. Oktober bei der staatlichen Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde einbringen. Verfügbar sind die Zahlen von Facebook für Österreich: Bis zu 124 Personen sind damit beschäftigt, Meldungen nach dem neuen Gesetz zu überprüfen. Werden Meldungen ignoriert, können empfindliche Geldbußen anfallen - im Fall von Facebook in Österreich bis zu zehn Millionen Euro.

Beleidigung, Verhetzung, Mobbing

Zwischen April und September wurden 9511 Inhalte gemeldet, 1590 wurden konkret gelöscht oder gesperrt. Am meisten Verstöße gab es wegen Beleidigung (602), Cybermobbing (464) und Verhetzung (309). Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung wurden 170 Postings entfernt, terroristische Straftaten kommen 114 Mal in sechs Monaten vor.

SN/apa Die Journalistin Ingrid Brodnig hat sich auf „Hass im Netz“ spezialisiert. Sie gibt Tipps, wie man Rechtswidriges melden kann.

Die freie Journalistin Ingrid Brodnig hat sich auf das Thema Hass im Netz spezialisiert und regt dazu an, das Meldeformular zu nutzen. "Anders als bei Verstößen gegen die Community-Guidelines sind die Plattformen per Gesetz dazu verpflichtet, in kurzer Zeit zu reagieren", erklärt sie den SN. Für Brodnig ist das ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Hasspostings. "Viele wissen nicht von der neuen Meldemöglichkeit. Aber es hat wirklich Sinn, sie zu nutzen", betont sie.