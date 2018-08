Gespräch zwischen ZDF-Mitarbeitern und Polizei in Dresden geplant

Nach dem umstrittenen Vorgehen von Polizisten gegen ein ZDF-Team in Dresden wollen sich Mitarbeiter der Sendung "Frontal 21" am Freitag mit der Polizeiführung in Dresden treffen. Die Einladung dazu war von der Polizeidirektion Dresden ausgesprochen worden. Unklar war zunächst, ob sich beide Seiten im Anschluss zu Inhalt und Ergebnissen äußern werden.

SN/APA/AFP/dpa/SEBASTIAN KAHNERT Der Vorfall war bei Protesten in Dresden passiert.