Gewalt gegenJournalisten nimmt zu

Pressefreiheit: Experten bezeichnen die Medienlage auch in Österreich als "besorgniserregend".

Dass Österreich im am Dienstag veröffentlichten Jahresranking von "Reporter ohne Grenzen" (RSF) einen Platz gutgemacht hat und nun auf Platz 17 liegt, ist nach Ansicht von Experten trügerisch. "Es ist die zweitschlechteste Platzierung in den vergangenen 15 Jahren und bei den Punkten waren wir überhaupt noch nie so schlecht wie 2020", sagt der Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell. "Kein Grund, um zu jubeln", erklärt auch RSF-Österreich-Präsidentin Rubina Möhring: "Es gibt nach wie vor sehr problematische Entwicklungen, was die Medienfreiheit hierzulande betrifft."

...