"Der digitale Führerschein kommt noch heuer"

Staatssekretär Tursky plant, dass bis Herbst 2024 alle Amtswege digital umsetzbar sein sollen. Er wehrt sich gegen Kritik am zu langsamen Breitbandausbau und will Google & Co. in die Pflicht nehmen.

SN/stock.adobe.com Der digitale Führerschein soll als App am Handy noch bis Jahresende Realität werden, heißt es vom zuständigen Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky. (Symbolbild).