"GNTM": Heidi Klum holt mehrere Frauen um die 50 auf den Laufsteg

Nach mehreren Rausschmissen bei der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" wächst das Feld der Kandidatinnen wieder. Heidi Klum holt mehrere Frauen um die 50 in das Model-Casting. Das teilte der Sender am Dienstag mit.

Neu dabei sind ab sofort: Charlene (52) aus Georgensgmünd bei Nürnberg, Marielena (52) aus Frankfurt am Main, Nicole (49) aus Offenbach am Main, Zuzel (50) aus Kissing bei Augsburg, Ina (44) aus Neuss und Maike (23) aus Hanau. "Germany's Next Topmodel" ist am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Klum will es den Neuzugängen nicht leichter machen als ihren aktuell 13 jungen Models der laufenden Staffel. "Faires Spiel für alle", wird die Moderatorin zitiert. "Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei. Sie shooten ihr Sedcard-Foto und danach müssen sie zwei verschiedene Walk-Stile präsentieren. Einen sexy Walk in Unterwäsche und danach den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni." Als Sedcard bezeichnet man die Bewerbungsunterlagen eines Fotomodels.