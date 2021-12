Goldgrube Soziale Medien? - So lukrativ sind die Plattformen

Geld verdienen auf Social Media wird immer beliebter - und scheinbar immer leichter. Eine Plattform bietet jetzt neue Möglichkeiten.

"Ich habe in 1 Monat über 50.000€ gemacht": Das ist der Titel eines Videos der deutschen Influencerin Pocket Hazel - und wahrscheinlich der Traum vieler. Die Influencerin hat im Rahmen eines Experiments fast jede Kooperation mit den Unternehmen, die bei ihr angefragt haben, angenommen. Das Ergebnis: viel Arbeit, viel Werbung und - jede Menge Geld. 57.000 Euro, um genau zu sein. Das ist mehr als viele Berufstätige in Vollzeit innerhalb eines Jahres verdienen. Zum Vergleich: In Österreich lag das mittlere ...