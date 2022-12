Ukraine dominierte 2022 die Google-Suche

Auch Corona, die WM, Dominic Thiem und der Tod von Mateschitz interessierten die Österreicher.

Das Google-Ranking der populärsten Suchbegriffe des Landes zeigt, was die Österreicherinnen und Österreicher 2022 besonders bewegt hat. Und das sind - wenig überraschend - Ukraine, "Coronaimpfung in meiner Nähe" sowie - in Anspielung an die umstrittene und kontrovers diskutierte Veranstaltung in Katar - WM. "Die Fußballweltmeisterschaft hat es noch auf das Stockerl geschafft, aber heuer stand klar der Ukraine-Krieg im Fokus", sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Was sonst noch in der Auflistung der Top-10-Suchbegriffe des Jahres ...