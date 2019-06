Immer mehr Smartphone-Kameras können Dinge erkennen und zuordnen. Das kann im Urlaub helfen oder gar den Handel revolutionieren. Visuelle Suchen fordern aber auch Opfer.

Ein Wanderausflug im Urlaub. Irgendwann hat man den Berggipfel erreicht. Zufrieden blickt man über den Talkessel - und stellt sich die stets ähnlichen Fragen. Was ist das für ein See? Was für ein Ort liegt daneben? Wie heißt die Bergkette ...