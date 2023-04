Google-Österreich-Chefin zieht es in die Schweiz

Google-Österreich-Direktorin Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung von Google Schweiz in Zürich. Zusätzlich wird sie das Kerngeschäft für die Region Schweiz/Österreich leiten, wurde am Montag per Aussendung mitgeteilt. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihren Posten als Country Director Google Austria gibt es noch nicht. Der Onlineriese setzt vorerst auf eine interimistische Leitung.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Christine Antlanger-Winter wechselt zu Google in die Schweiz