Google-Pilotprojekt erlaubt Spotify ein eigenes Bezahlsystem

Bedenken der App-Hersteller soll entgegengewirkt werden.

Die Alphabet-Tochter Google wird Spotify erlauben, sein eigenes Bezahlsystem in seiner Android-App zu verwenden. Das neue Pilotprojekt soll Bedenken der App-Hersteller über hohe Gebühren und angeblich wettbewerbswidriges Verhalten Googles entgegenwirken. Nutzer, die Spotify aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, werden in den kommenden Monaten in einigen Ländern vor die Wahl gestellt, entweder mit dem Spotify-Zahlungssystem oder mit Google Play Billing zu bezahlen.