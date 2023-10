Google will neues Smartphone Pixel 8 in Indien produzieren

Wie Apple will auch Google künftig mehr Smartphones in Indien zusammenbauen lassen, auch um die Abhängigkeit von China zu verringern. Google-Chef Sundar Pichai kündigte am Donnerstag an, sein Unternehmen werde das neue Pixel 8 in Indien produzieren. Die ersten Geräte sollen 2024 auf den Markt kommen, wie Pichai im Kurznachrichtendienst X mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/ED JONES Google hat kräftig in Indien investiert