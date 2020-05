Google stellt nächste Android-Version am 3. Juni vor

Google wird die nächste Version des dominierenden Smartphone-Systems Android am 3. Juni vorstellen. Die neuen Funktionen werden üblicherweise im Mai bei der Entwicklerkonferenz Google I/O präsentiert, jetzt wird es in der Corona-Krise stattdessen ein Online-Event geben, wie der Internet-Konzern am Mittwoch ankündigte.

SN/dpa-tmn/Arne Immanuel Bänsch Android 11 dürfte im Herbst auf die ersten Telefone kommen