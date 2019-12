Gottschalk hört mit Radio- und Literatur-Show auf

Moderator Thomas Gottschalk (69) hört überraschend mit seiner Radio-Show auf Bayern 1 auf. Und auch weitere Projekte finden ein Ende.

"Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert", sagte er in seiner Sendung am Sonntagabend, die seine vorerst letzte gewesen sein soll. "Mein Arzt hat mir gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse", scherzte er: "Deswegen kann ich leider die Regelmäßigkeit dieser Veranstaltung nicht mehr garantieren." Er werde "zu gegebener Zeit wieder in diesem Haus auftreten und tanzen", sagte Gottschalk in der Sendung: "Aber jetzt gehen wir es mal ein bisschen langsamer an."

Er habe den Sender darüber informiert, dass er seine monatliche Sendung "aus persönlichen Gründen" vom kommenden Jahr an nicht mehr moderieren werde, teilte der Bayerische Rundfunk in München mit. Auf Twitter schrieb Bayern 1 zunächst: "Die Gesundheit fordert mehr Ruhe." Einen Tag später twitterte der Sender dann, Gottschalk "erfreut sich unseres Wissens nach bester Gesundheit". Offenbar sei der erste Tweet missverständlich gewesen.

Zum Ende seiner Sendung versuchte Gottschalk, besorgte Hörer zu beruhigen: "Es ist weder so, dass es mir schlecht geht noch, dass ich mich aus irgendwelchen Gründen zurückziehe", sagte er. "Nichts ist und nichts bleibt wie es war." Er versprach: "I will be back" - er werde zurückkehren.

Parallel macht Gottschalk aber auch mit seiner Literatursendung im Bayerischen Rundfunk Schluss. Die Sendung am 10. Dezember solle sein Abschied sein, teilte der BR am Montag auf Nachfrage mit. "Auch für die ,Bayern 1 Silvesterparty' 2019 sowie ab kommendem Jahr für die Literatursendung ,Gottschalk liest?' steht er auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung", hieß es in einer Mitteilung des Senders. Im August noch hatte der BR angekündigt, dass es trotz schwacher Quoten auch 2020 weitere Folgen der Büchershow geben solle.

Quelle: Dpa