Gottschalk, immer auf Sendung: Wenn er nur aufhören könnt'

Der schillernde Paradiesvogel von einst ist in die Jahre gekommen - und tingelt quer durch die Fernsehlandschaften. Im November nimmt er wieder auf der "Wetten, dass..?"-Couch Platz.

Wasserbombenwerfen, Laugenbrezenabbeißen oder sich in Fantasiesprache verblödeln - all das in aufgesetzter weiß-blauer Volksfestgaudistimmung: Sonja Zietlow, Alexander Herrmann, Barbara Schöneberger und Günther Jauch tanzen nach der Pfeife eines ganz Großen im TV-Geschäft: Thomas Gottschalk. Der große Blonde mit dem schon etwas dünner gewordenen Haar trägt in der kürzlich ausgestrahlten RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" Lederhose und kommentiert das bajuwarische Spaßtreiben, das an einstigen "Dalli Dalli"-Infantilismus erinnert, immer wieder lakonisch und selbstironisch. So wirklich wohl scheint sich die "Wetten, ...