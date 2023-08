Gottschalk moderiert im November letztes Mal "Wetten, dass..?"

"Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum", sagt der Moderator und dankt seinem Publikum. Warum Michelle Hunziker beim Abschied nicht dabei sein wird.

"Die diesjährige Ausgabe von "Wetten, dass..?" am 25. November soll nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Das teilte das ZDF am Montagabend mit. Die Show kommt demnach am Samstagabend und werde "die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas ...