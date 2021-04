Gottschalk moderiert Klassikwettbewerb "Goldene Note" im ORF

Neun Nachwuchstalente aus dem Klassikbereich rittern am 21. Mai in einer großen ORF-Show um die "Goldene Note". Der Musikwettbewerb, den Leona König begründet hat, findet heuer zum fünften Mal statt. Neben einer prominent besetzten Jury, die zum Teil mit den jungen Musikerinnen und Musikern auch auf der Bühne stehen wird, wurde auch für die Moderation ein großer Name gefunden: Thomas Gottschalk kehrt nach elf Jahren in den ORF zurück.

SN/APA/dpa/Tom Weller Die "Goldene Note" bringt Gottschalk nach 11 Jahren wieder in den ORF.