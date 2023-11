"tele" in Grün: Klimaausgabe kommt auf Markt

TV-Magazin präsentiert auch neuen Slogan für eigene Klimainitiative.

Seit 2019 setzt "tele" immer wieder Zeichen in Sachen Klimaschutz. Das Engagement des TV-Magazins mündet nun in eine eigenen Klimaausgabe: Bei dem Heft, das am Donnerstag den SN beigelegt sein wird, ändere sich nicht nur das Logo. "Auch im Inneren des Hefts ist alles grün, also dem Klima gewidmet", führt "tele"-Geschäftsführer Hans Metzger aus. Flankierend zu den gewohnten Programmseiten werden sich alle redaktionellen Beiträge um die Themen Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit und Klima drehen. Die neue einschlägige ORF-Mystery-Serie "Schnee" wird so ebenso in den Mittelpunkt gerückt wie ein Interview mit Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Der neue Slogan der "tele"-Klimainitiative lautet indessen "Klimaschutz tut allen gut". Auch trotz all der "schrecklichen Ereignisse in diesen Wochen" bleibe die Klimakrise ein elementares Thema, ergänzt Metzger.