Günther Mayr: TV-Star wider Willen startet neues Magazin

Günther Mayr hat im ORF die Pandemie breitenwirksam erklärt. Jetzt will er Wissenschaft so vermitteln, dass "die Neugierde noch wächst".

Neue Aufgaben für einen, der "nicht ganz freiwillig und geplant zum Star geworden ist", wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz betont. Die Rede ist von Günther Mayr, der seit Beginn der Coronakrise dem heimischen TV-Publikum die Pandemie in all ihren Facetten in mitunter blumigen Metaphern erklärt - er bekommt jetzt seine eigene, wöchentliche Wissenschaftssendung: "Mayrs Magazin - Wissen für alle" startet am Freitag (ORF 2, 18.30 Uhr). Das neue, zwanzigminütige Format solle ein breites Spektrum abdecken, betonte der 54-jährige Leiter der ORF-Wissenschaft: ...