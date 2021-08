Guido Cantz im Interview: "Mein ganzes Leben ist Entertainment"

Der deutsche Komiker Guido Cantz wird 50 und hat ein Buch verfasst. Ein Gespräch über Kunst, Kirche, Vorbilder und seine Pläne nach "Verstehen Sie Spaß?"

Guido Cantz, Jahrgang 1971, ist Comedian, Entertainer, TV-Moderator, Karnevalsredner und Autor. Er studierte BWL und ist "staatlich geprüfter kaufmännischer Medienassistent". Seit 2010 präsentiert Guido Cantz die Samstagabend-Show "Verstehen Sie Spaß?". Ende des Jahres hört er damit auf, jetzt ist seine Autobiografie "Bauchgefühl und Gottvertrauen" erschienen.

Herr Cantz, "Was will ich eigentlich wirklich vom Leben?", heißt es in Ihrem Buch. Hat Ihnen das Schreiben Antworten gebracht? Guido Cantz: Ja! Ich will weiter auf der Bühne stehen und vor der ...