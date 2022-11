"Haben keine Angst vorm Scheitern"

Axel Prahl und Jan Josef Liefers über 20 Jahre Münster-"Tatort", die spezielle Mischung aus Krimi und Komik, die Rekordquoten und Boernes respektlosen Umgang mit seiner kleinwüchsigen Kollegin "Alberich".

Sie ermitteln in einer eigenen Liga - und das seit nun schon 20 Jahren: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) sind das mit Abstand populärste "Tatort"-Team, das kultige Duo aus Münster erreicht mit seinen komödiantisch getönten Krimis regelmäßig höchste Einschaltquoten von mehr als 13 Millionen Zusehern. In der Jubiläumsfolge "Ein Freund, ein guter Freund" (Sonntag, ARD, ORF 2, 20.15 Uhr) müssen die beiden ungleichen Ermittler den Mord an einem Anwalt klären - es ist ...