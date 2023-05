Hämmerle wird Innenpolitik-Chef bei der "Kleinen Zeitung"

Walter Hämmerle wird neuer Leiter der innenpolitischen Redaktion bei der "Kleinen Zeitung". Der ehemalige Chefredakteur der "Wiener Zeitung" dockt Anfang September in der Wiener Redaktion der Tageszeitung an, wo nach mehreren Abgängen in jüngster Zeit eine "Neuaufstellung" erfolgen soll, wie es in einer Aussendung hieß. Die Gesamtverantwortung für den Standort in Wien bleibt beim stv. Chefredakteur Michael Jungwirth.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Hämmerle wechselt von der 'Wiener Zeitung' zur 'Kleinen Zeitung'