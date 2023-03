Hannes Aigelsreiter wird ORF-Sportchef, auch neue Jobs für Schrom und Ziegler

Der 58-jährige Niederösterreich folgt Hans Peter Trost nach, Eva Maria Hoppe-Kaiser wird die Religionsmagazine und Markus Stachl "Thema" leiten. Matthias Schrom verantwortet künftig "Smart Producing", Ex-Landesdirektor Robert Ziegler setzt den Ausbau der Barrierefreiheit und Inklusion um.

Personalentscheidungen im ORF: Generaldirektor Roland Weißmann bestellt - wie die SN bereits vorab erfahren haben - ab 1. März Hannes Aigelsreiter zum Leiter der ORF-Hauptabteilung Sport. Der 58-Jährige war bislang Chefredakteur der Radioinformation, er tritt jetzt die Nachfolge von Hans Peter Trost an, der seinen Ruhestand beginnt. Aigelsreiter wird mit dem Aufbau einer multimedialen Hauptabteilung (Fernsehen, Hörfunk, Online) beauftragt und verantwortet im Rahmen dieser Funktion zukünftig einen dementsprechend erweiterten Bereich.

Eva Maria Hoppe-Kaiser ist ab 1. März die neue Ressortleiterin Magazine in der Abteilung Religion und Ethik multimedial. Die 55-Jährige übernimmt diese Funktion von Norbert Steidl, der in Pension ging. Markus Stachl, seit 2018 stellvertretender Sendungschef von "Thema", wird ab 1. März Sendungsverantwortlicher des ORF-2-Magazins. Der 56-Jährige folgt auf Andrea Puschl-Schliefnig, die ebenfalls ihren Ruhestand antrat.

Matthias Schrom, der auch als Sportchef gehandelt worden war, wird Leiter des Projekts "Smart Producing", gemeinsam mit Stefan Kollinger (Innovationsmanagement in der Direktion für Technik und Digitalisierung). Diese Innovationsposition evaluiert im Rahmen der ORF-Strukturreform moderne, kostensenkende Produktionsmethoden sowohl für bestehende als auch künftige multimediale Programminitiativen. Die Tätigkeit der Projektgruppe erfolgt in Absprache mit Technischer Direktion und Programmdirektion mit Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und die Entwicklung neuer Arbeitsweisen und Workflows. Zentrale Aufgaben sind Erfassung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produktionsmethoden insbesondere für hybride Produkte im Bereich Sport, Kids-Screen und Multi-Channel-Formate.





Robert Ziegler, der kürzlich zurpckgetretene niederösterreichische ORF-Landesdirektor, wiederum wechselt in die von Pius Strobl geleitete Hauptabteilung "Facility Management und Corporate Social Responsibility" und wird dort den weiteren Ausbau der Barrierefreiheit und Inklusion im ORF und in den ORF-Programmangeboten umsetzen. Er soll in den kommenden Jahren einen verpflichtenden Aktionsplan erarbeiten und neue Initiativen im ORF, die Menschen mit Behinderungen inkludieren, setzen.