Hans Knauß tritt in große Fußstapfen

Sepp Forchers Nachfolger wird in "Österreich vom Feinsten" mehr Interviews führen. Auch Kulinarik, Sport und neue Töne sind ein Thema.

"Servus. Griaß enk. Österreich vom Feinsten. Und ihr sads dabei. Des gfreit mi", sagt der Mann in der Lederhose und grinst mitten im steirischen Schilcher-Anbaugebiet in die Kamera. Er wird es gleich noch zwei, drei weitere Male sagen müssen, ehe Regisseurin Elisabeth Eisner gänzlich zufrieden ist. Auftaktmoderation zur ersten Folge von "Österreich vom Feinsten", der Nachfolgesendung von "Klingendes Österreich". Der Mann, der in die großen Fußstapfen der Bildschirmlegende Sepp Forcher tritt, ist der Ex-Skirennläufer und TV-Co-Kommentator Hans Knauß.

...