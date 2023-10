Hape Kerkeling kehrt in den "Club Las Piranjas" zurück

Nach fast drei Jahrzehnten setzt der deutsche Komiker sein Kult-Urlaubssatire fort - in einer vierteiligen Serie auf RTL+.

1995 spielte der deutsche Humorist und Schauspieler Hape Kerkeling die Hauptrolle in dem Fernsehfilm "Club Las Piranjas", einer Persiflage auf den Pauschalurlaub. 28 Jahre später bringt RTL+ nun ab Donnerstag eine vierteilige Fortsetzung. Der 58-jährige Kerkeling ist darin wieder in seiner damaligen Rolle als Edwin Öttel zu sehen, nur eben entsprechend gealtert.

Eigentlich habe die Fortsetzung schon 2020 zum 25-Jährigen ins Programm kommen sollen, erzählt der Komiker. Aber dann funkte die Coronapandemie dazwischen. "Von daher die komische Zahl", sagt er. Für ihn sei aber klar gewesen: "Die Geschichte schreit nach einer Fortsetzung." Nach fast drei Jahrzehnten Pause erfährt man nun also, dass es Animateur Edwin im Leben nicht wirklich zu etwas gebracht hat. Doch da macht ihm seine Ex-Chefin und Ex-Geliebte Renate Wenger (Judy Winter) auf ihrem Sterbebett das Angebot, ihm die Hälfte ihres Clubresorts auf Mauritius zu vererben - sofern er die anstehende Hochzeit ihres gemeinsamen Sohns Björn (Ben Münchow) zu verhindern weiß. Im Laufe seiner Bemühungen entwickelt Edwin jedoch Vatergefühle für Björn, der wiederum nicht ahnt, dass Edwin sein Erzeuger ist.

Die Originalkomödie von 1995 bezog ihren Reiz aus Situationen, die viele Pauschalurlauber aus eigenem Erleben wiedererkennen konnten. Das ist dieses Mal sehr viel weniger der Fall. Wer sich auf die Klamaukgeschichte einlassen will, darf keine Probleme mit wirren Handlung, holzschnittartigen Figuren und dick aufgetragenen Pointen haben. Es muss eine geradezu wilde Entschlossenheit vorherrschen, sich tief in den Fernsehsessel zurücksinken zu lassen und einfach nur das Wiedersehen mit Hape Kerkeling vor schöner Tropenkulisse zu genießen.

Er selbst erzählt über die dreimonatigen Dreharbeiten: "Ich muss sagen, dass mich Mauritius begeistert hat. Mauritius ist tatsächlich das Paradies auf Erden. Und die Menschen dort sind wunderbar. Ansonsten bin ich jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, es wurde früh dunkel, und es hat sehr viel geregnet. Ach so, Corona hatten wir auch noch alle." Zudem war das Hotel keineswegs für das Filmteam reserviert, sondern wurde ebenso von urlaubshungrigen Touristen bevölkert. Da es zudem noch ein Honeymoon-Hotel war, fand alle 40 Minuten eine Trauung statt - und dann mussten die Filmarbeiten jeweils unterbrochen werden: "Die Drehbedingungen waren also zum Teil, sagen wir, herausfordernd."

Ebenfalls wieder mit dabei ist in der Fortsetzung Angelika Milster, die damals wie heute Edwins gewiefte Kollegin Biggi Jakobs spielt. Doch auch neue Figuren sind willkommen im Club - und hochkarätig besetzt. In den vergangenen Jahren hatte sich Kerkeling auf dem Bildschirm eher rar gemacht. Bedeutet seine Rückkehr als Edwin Öttel den Wiedereinstieg ins TV-Geschäft? "Ich werde in keiner Daily Soap mitspielen", antwortet er. "Versprochen! Obwohl...".