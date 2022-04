Harald Krassnitzer: "Über Putin täglich zu reden bringt gar nichts"

Der Ukraine-Krieg beschäftigt Harald Krassnitzer sehr. Ein Gespräch über Schmerz, Irrationalität und Sprachlosigkeit.

Harald Krassnitzer (61) dreht gerade in Wien eine neue "Tatort"-Folge. Am Sonntag ist der gebürtige Grödiger in der Folge "Alles was Recht ist" (ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) wieder als Kommissar Moritz Eisner aktiv.

Herr Krassnitzer, können Sie ausblenden, dass knapp 800 Kilometer von Wien entfernt Krieg herrscht? Harald Krassnitzer: Man kann die Weltlage nicht ausblenden. Ich entstamme einer Generation, deren Eltern vom Krieg geprägt waren, und daher weiß ich, was das bedeutet, welche Schäden das verursacht. Man ...