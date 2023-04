Abenteuer von "Harry Potter" nun auch als TV-Serie

Für den berühmtesten Zauberlehrling der Welt bricht ein neues Zeitalter an: Die Abenteuer von Harry Potter sollen als TV-Serie aufgelegt werden. Der US-amerikanische Streamingdienst HBO Max gab das Projekt am Mittwoch (US-Ortszeit) bekannt und kündigte eine "getreue Adaption" der "ikonischen" Bücher an.

BILD: SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN JK Rowling ist Produzentin einer 'Harry Potter'-Serienverfilmung