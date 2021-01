Hasselhoff und K.I.T.T. sind zurück

"Knight Rider" David Hasselhoff machte via Fernsehen den schwarzen Pontiac Firebird Trans Am ab 1982 weltberühmt. Jetzt steht das sprechende Auto wieder im Blickpunkt: Im Dokutainment-Format "Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff" zeigt der Ex-"Knight Rider"-Star auf History Play (On-demand-Channel bei Amazon und Apple) ab Dienstag, wie K.I.T.T. die Autoindustrie inspirierte. Zudem stellt Hasselhoff einige der ausgefallensten Gefährte vor, die je gebaut wurden.

Höhepunkt der Sendung ist ein Rennen zwischen drei TV-Ikonen der 80er: K.I.T.T. tritt gegen Dirk "Face" Benedict im "A-Team"-Van und Erik Estrada auf seinem "CHiPs"-Motorrad an.

Während Hasselhoff K.I.T.T. in der TV-Doku huldigt, liegt ihm im wahren Leben offenbar nicht mehr viel an dem Wagen: Wie am Montag bekannt wurde, versteigert er sein Modell des Kultautos auf einer Online-Plattform. "The Hoff" erwartet sich von dem Verkauf 175.000 bis 300.000 Dollar.

Quelle: SN