Hat das Fernsehen Zukunft?

Österreichische Medientage 2021: Kooperationen zwischen dem ORF und den Privaten sind nötig, um der US-Konkurrenz die Stirn zu bieten. Und Alexander Wrabetz geißelt die Medienpolitik.

Der scheidende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz lässt bei den 28. Österreichischen Medientagen in Wien mit scharfer Kritik an der Politik aufhorchen. Dass es ihm nicht gelungen sei, die Dysfunktionalität der europäischen wie heimischen Medienpolitik zu konterkarieren, werte er rückblickend als "Misserfolg". Die "Zerstörung des ORF" unter der türkis-blauen Regierung habe er so lange hinauszögern können, bis sich die Regierung selbst zerstört habe, meinte der 61-jährige, launig-entspannte ORF-Chef. "Jetzt mit den Grünen ist es scheinbar ein bisschen leichter, sie bringen aber auch ...