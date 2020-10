Heile Welt gibt's ab zehn Cent

Seit der Coronakrise lesen die Männer mehr. Aber Gruselgeschichten, Perry-Rhodan-Hefte und Comics "gehen überhaupt nicht". Ein Besuch in der letzten Romantauschzentrale in Graz.

Harte Zeiten für Texte, die das Fürchten lehren sollen. Romanheftln der Reihen "Gruselkrimi" oder "Gespensterkrimi" werden in Plastikboxen zum Abverkauf angeboten. Die schon etwas abgegriffenen Romane wie etwa "Sklavinnen des Magiers" oder "Der Fluch der toten Augen" sind auch im Ausverkauf um zehn Cent Ladenhüter. "Die Gespenstersachen gehen gar nicht mehr. Das war schon vor Corona so", sagt Renate Pump, die seit genau 40 Jahren eine Romantauschzentrale in Graz - mittlerweile die letzte ihrer Art - führt. Versuch einer Begründung: ...