Frankfurt, nicht von ungefähr mit dem Spitznamen Mainhattan bedacht, und seine Hochhäuser: Der hessische "Tatort" setzt um, was naheliegt, nämlich einen Fall in so einem Ungetüm aus Stahl und Beton spielen zu lassen. Am Eingang so eines Ungetüms wird eine spärlich bekleidete Leiche gefunden. Ist die Frau vom Dach gefallen oder wurde sie gestoßen?