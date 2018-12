Die Reporterin Camille (Amy Adams) wird vom Chefredakteur ihres Blattes aus St. Louis in ihren (fiktiven) Heimatort Wind Gap, Missouri, also sozusagen aufs Land geschickt. Sie soll über die Morde an zwei Mädchen berichten. Camille, die dem Wodka zugetan ist, wird skeptisch aufgenommen, auch von jenen, die sie vor 20 Jahren noch kannten, als sie weggezogen war. Besonders das Verhältnis zu ihrer Mutter Adora, die vom kleinstädtischen Milieu stark geprägt ist und die vor allem ihr Gesicht und den Ruf ihrer Familie wahren will, ist schwierig. Während Camille bei ihrer Arbeit auf viel Schweigen stößt, findet sie in dem ebenfalls wegen der Morde als Verstärkung hinzugezogenen Detective Richard (Chris Messina) nicht nur einen Freund. Die Reporterin hört immer wieder leise und atmosphärische Passagen der Musik von Led Zeppelin, dafür sind die Gespräche umso abgründiger. So meint der Vater eines der Opfer, ihm sei lieber, seine Tochter sei "umgebracht als vergewaltigt" worden. Überhaupt wird Camille mit Verlogenheiten konfrontiert, die mit Erlebnissen aus ihrer Jugend korrespondieren.