Helene Fischer - Schlagerkönigin auf allen Kanälen

Stefan Raab inszeniert einen Konzertfilm mit Helene Fischer. Es ist beileibe nicht der einzige TV-Auftritt der Sängerin dieser Tage.

"Volle Kraft voraus" - so heißt einer der Songs auf Helene Fischers neuem Album. Der Titel lässt sich spielend leicht auf die aktuelle Medienpräsenz der Schlagersängerin übertragen: Die 37-Jährige rührt fleißig die Werbetrommel für den Tonträger "Rausch", Fans spekulieren sogar, ob sich die schwangere Sängerin in der Rateshow "The Masked Singer" unter einem der Kostüme verbirgt.

Einem Besuch Fischers in der Jubiläumsausgabe von "Wetten, dass ..?" folgt nun der Konzertfilm "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" (Freitag, ...