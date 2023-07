Herbst- statt Sommergespräche: Puls 24 verschiebt Interviewreihe

Im Vorjahr waren die Sommergespräche mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern der Parlamentsparteien um diese Jahreszeit bei Puls 24 schon in vollem Gange. Heuer wartet der Nachrichtensender im Gegensatz zum ORF, der ab 7. August zu vertieften Interviews bittet, noch etwas ab.

"Wir schieben unsere Sommergespräche dieses Jahr so, dass sie genau ein Jahr vor der geplanten Nationalratswahl stattfinden", hieß es auf APA-Anfrage von der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe. "Bei Sommergesprächen wird traditionell das abgelaufene Jahr beleuchtet. In unserem Fall wollen wir auch mehr in die Zukunft schauen, auf das letzte Jahr der Legislaturperiode und auch den anstehenden Wahlkampf", teilte die Mediengruppe mit. Man befinde sich derzeit mit allen Parlamentsparteien im Gespräch wegen der Termine. Sofern es zu keinen vorgezogenen Nationalratswahlen kommt, wird regulär im Herbst 2024 gewählt.