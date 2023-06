Zusatzfunktion für den geschäftsführenden Chefredakteur der "Krone": Der 51-Jährige Grazer kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Klaus Herrmann übernimmt zusätzlich Grazer Redaktion der "Krone"

Die "Krone" stellt personelle Weichen: Klaus Herrmann übernimmt neben seiner überregionalen Funktion als geschäftsführender Chefredakteur ab 1. September auch die Chefredaktion der "Steirerkrone", wo er seine journalistische Laufbahn 1980 begonnen hat. Der 51-jährige, gebürtige Grazer soll mit Chef vom Dienst Gerald Schwaiger die Grazer Redaktion "erfolgreich weiter ins neue Medienzeitalter transferieren", hieß es in einer Aussendung der Tageszeitung. In der Wiener "Krone"-Redaktion wird unterdessen ein multimedialer Desk eingerichtet, an dem die Fäden von Print, Online und "Krone-Plus", dem digitalen Bezahlangebot der "Krone", gebündelt werden.

Das Desk-Team, bestehend aus leitenden Redakteurinnen und Redakteuren aus allen drei Bereichen, stellt einen jeweiligen Tageschef bzw. -chefin. Diese steuern künftig alle Kanäle in Absprache mit Herausgeber Christoph Dichand und Herrmann. "Ziel ist es, mit diesem klaren Schritt der Vernetzung einen Riesensprung in das multimedial-digitale Zeitalter zu vollziehen", wurde Dichand zitiert.