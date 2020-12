Hightech hilft im Coronakampf

Auch Techniker legen sich mit dem Virus an: Eine App erkennt Corona am Husten, ein Textroboter interpretiert Symptome. Und Wiener Entwickler kündigen den "schnellsten Coronatest der Welt" an.

SN/reuters/abdel ghany/picturedesk.com Roboter „Cira-03“ untersucht in der Nähe von Kairo Spitalspatienten.