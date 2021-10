"Himmelslust" auf ORF 2: Salzburger Sternwarte bekommt hohen Besuch

Am Sonntag um 18.25 Uhr berichtet ORF 2 in "Himmelslust - Eine Sternwarte für jedermann & jedefrau" über das neue Observatorium auf dem Haunsberg in Obertrum. Die "VEGA-Sternwarte Haus der Natur" ermöglicht einen Blick ins Universum. Das Bemerkenswerte: Es ist das leistungsstärkste öffentliche Observatorium Europas. Im Gegensatz zu reinen Forschungsobservatorien soll es für "jedermann und jedefrau" zugänglich sein. Das war die Bedingung des Spender-Ehepaars, das den Bau der Sternwarte ermöglicht hat. Die VEGA-Sternwarte, die direkt vor den Toren Salzburgs liegt, ist damit eine Plattform für Wissenschaft, Bildung, Kultur und Gesellschaft. Die bekannte Astronomin Lisa Kaltenegger aus Salzburg besichtigt in der Sendung das moderne Observatorium. Dabei geht sie auf die Frage ein, ob wir wirklich allein im Weltall sind oder es auch andere Lebewesen da draußen gibt.