Hochner-Preis 2021 geht an die Journalistinnen Wachter und Ziegler

Die Pandemie veranlasste die Jury zu einer Teilung des Preises: Sowohl politischer Journalismus als auch Wissenschaftsberichterstattung wurden diesmal ausgezeichnet.

Der Robert-Hochner-Preis geht heuer ausnahmsweise an zwei Preisträgerinnen. Die Jury entschied sich für die Puls 4-Moderatorin Alexandra Wachter und Elke Ziegler aus der Ö1-Wissenschaftsredaktion. Bedingt durch die schlimmste Pandemie der Zweiten Republik wird laut einer Aussendung sowohl politischer Journalismus als auch Wissenschaftsberichterstattung prämiert.

Wachter erhält den Preis, da sie sich akribisch auf Interviews und Moderationen vorbereitet. "Sie zeichnet sich dadurch aus, immer faktenbasiert und sachlich zu agieren, aber dabei nicht locker zu lassen", so die Begründung der siebenköpfigen Jury. Sie habe herausragende politische Interviews geführt und sei dabei auch nach Provokationen sachlich geblieben. Darüber hinaus widme sie sich in ihren Beiträgen häufig Minderheiten, den Betroffenen von Gewalt, sozial Diskriminierten sowie der Gleichstellung von Frauen.

Elke Ziegler habe in einem pandemiebedingtem Ausnahmejahr die "mitunter widersprüchliche Fülle von Informationen sachgerecht, verständlich, ausgewogen, besonnen und immer topaktuell in unermüdlicher Tätigkeit für die Radiohörer aufbereitet", so die Jury. Für hunderte Radio- und Podcast-Beiträge habe sie Studien verarbeitet, neue Fachbegriffe erklärt und "Propaganda und Halbwissen so mancher Hobby-Virologen" von Fakten getrennt.

Der Robert-Hochner-Preis wird heuer zum 17. Mal vergeben. Arbeiten sollten sich durch "kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung" auszeichnen. Benannt nach dem jahrelangen ORF-Anchorman, wird die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung für politische Berichterstattung in Radio und Fernsehen vergeben - und heuer eben auch für Wissenschaftsberichterstattung. Die Prämierung erfolgt im Oktober durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auslober ist die Journalistengewerkschaft, Sponsor des Preises ist der Verbund. Im Vorjahr erhielt Ulla Kramar-Schmid, Leiterin des Bereichs Investigative Recherche im Aktuellen Dienst beim ORF-Fernsehen die Auszeichnung.