Hochner-Preis 2022 geht an ORF-Journalist Martin Thür

Der Robert-Hochner-Preis 2022 geht an den ORF-Journalisten Martin Thür. Ein erstmals zusätzlich vergebener Sonderpreis geht an die ORF-Journalistinnen und -Journalisten Paul Krisai, Carola Schneider und Miriam Beller für ihre Arbeit im Korrespondentenbüro in Moskau. Die Verleihung findet am 30. Mai statt.

SN/orf/thomas ramstorfer Thür überzeugte die Jury laut einer Aussendung durch seine akribische Arbeit, persönlichen Mut und konsequent geführte Interviews.