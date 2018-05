Hochzeit von Harry und Meghan: ZDF-Mainzelmännchen ganz royal

Die königliche Hochzeit in London färbt auch auf die Mainzelmännchen ab.

Die kleinen, pummeligen Figürchen aus dem ZDF-Werbefernsehen präsentieren sich am kommenden Samstag, wenn sich Prinz Harry und Meghan Markle in London das Jawort geben, ganz royal, wie das ZDF am Freitag mitteilte.

Die Mainzelmännchen stehen zum Beispiel als König mit Krone auf dem Balkon, kredenzen eine Riesentorte mit Krone oder schlüpfen in die Uniformen der königlichen Wachen mit Bärenfellmütze. "Besondere Ereignisse wollen entsprechend gewürdigt werden", sagte Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens.

(Apa/Dpa)